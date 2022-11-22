شاهد 'الأخضر العربي' ماذا فعل في اليمن؟!!

العالم- اليمن

وتداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي كاريكاتيرا لما يعاني منه ابناء اليمن وخاصة الاطفال جراء العدوان السعودي على بلادهم بينما يحتفلون السعوديون بفوز منتخبهم على الارجنتين في كأس العالم لكرة القدم.

ولم يفرق تحالف العدوان بين طفل وشاب ورجل وامرأة ، حصدت صواريخه كل حي في اليمن، وكان الجُرم بحق الأطفال أدمى، جرت العادة في الحروب أن للأطفال حرمة لا تُمس، لكن تحالف العدوان على اليمن تجاوز كل حد ، منذ سبعة أعوام يقتل الأطفال مباشرة كما يقتلهم بتأثير الحصار ومجالات الحرب الأخرى بتواطئ منظمة الأمم المتحدة.

وأصدر مركز عين الإنسانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا يوثق سقوط أكثر من 8600 شهيد ومصاب من أطفال اليمن في جرائم ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ مارس 2015.