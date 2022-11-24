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الاحتلال يعترف بفشله في معركة الوعي الاعلامي مع الفلسطينيين

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان الاعلام الاسرائيلي يركز بشكل كبير على ما يسميه الوعي والتصويت الاعلامي في المعركة الحاصلة مع المقاومين الفلسطينيين، موضحاً ان العدو اعترف بنفسه بانه انكسر في هذا الامر نتيجة فشل الخيارات.

خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": انه منذ حوالي 7 اشهر خرج عملية سميت كاسر الامواج وهي تتعلق بمنطقة شمال الضفة الغربية، لم تؤت لحد الان بأي نتائج عسكرية لها علاقة بترتيب الوضع بما يتلاءم مع التوجهات الصهيونية، بل على العكس من ذلك، هنالك تصاعد في وتيرة العمليات الفلسطينية بدليل انه قتل حتى الآن اكثر من 29 اسرائيلياً، اضافة الى القدرة والجرأة المتملكة والموجودة لدى الفلسطيني وهو ما يتحدث عنه بصراحة الاعلام الاسرائيلي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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