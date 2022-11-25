العالم - خاص بالعالم

هنا تأمل متاجر التجزئة في أوروبا أن تشجع تخفيضات الجمعة السوداء المتسوقين على الإنفاق بظل أزمة تكلفة معيشة متفاقمة في حين يتمحورالخوف في تناقص أعداد المتسوقين ..



وتخشى المتاجر والمحال في أنحاء أوروبا من أن حركة البيع في موسم عيد الميلاد بشكل عام ستكون الأسوأ في عقد على الأقل ويبدو ان السبب هو في إحجام المتسوقين عن الإنفاق بينما تزيد تكلفة تشغيل الأنشطة والأعمال مما يقلص هامش الربح.

ويبدو ان ان التضخم قلص من القوة الشرائية لدى المستهلكين كما أن ثقتهم اصبحت قرب أدنى مستوى على الإطلاق،إذ تفاقم فواتير الطاقة المرتفعة من تكلفة المعيشة الآخذة هي الأخرى في الارتفاع.



ويأمل تجار التجزئة على ضفتي الأطلسي أن تجذب تخفيضات يوم 'الجمعة السوداء' المتسوقين المكتوين بالغلاء والضرائب والفواتير المتصاعدة، رغم تآكل قدرتهم الشرائية.



وقد أدى التضخم الذي تجاوز عشرة بالمئة إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين..وقد ارخت تداعيات الحرب في اوكرانيا وارتفاع اسعار الطاقة بظلالها على القارة الاوروبية التي تشهد مستويات تضخم اخذة في الارتفاع.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد بات اربعة عشر مليون بريطاني يعانون من الفقر، وذلك بحسب تقرير المعهد البريطاني لأبحاث السياسات العامة /آي بي بي آر/، الذي أكد أن نسبة الفقر في البلاد بلغت العام الماضي مستوى غير مسبوق منذ قرن من الزمان.

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