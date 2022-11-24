اختفاء الناشط السعودي محمد القحطاني رغم إنتهاء محكوميته

العالم- السعودية

وتسائل الناشط الحقوقي السعودي مقبول العتيبي في تغريدة على تويتر:

"أين الدكتور #محمد_القحطاني ٣٠ يوماً مرت على اختفائه قسريا رغم إنتهاء محكوميته ولا يزال مغيب حتى عن التواصل بذويه أفرجوا عنه يا دولة القمع و يا نظام الإستبداد".

والقحطاني مدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" (حسم) التي تُعد من بين منظمات حقوق الإنسان القليلة المستقلة في البلاد.

وقضى القحطاني حكما بالسجن 10 سنوات بسبب دعوته السلمية إلى الإصلاح.

وكثيرا ما طالبت منظمات حقوقية دولية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معتقلي الرأي بالسعودية، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، ودعت للإفراج الفوري عنهم، دون جدوى.