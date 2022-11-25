تداعيات عملية القدس على واقع الاحتلال

العالم - مع الحدث

كيف انعكست عملية التفجيرين في القدس المحتلة على واقع الصهاينة؟

هل تعمّق عمليات المقاومة الصعوبات امام نتنياهو لتشكيل الحكومة؟

اي خيارات للفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات في القدس والضفة المحتلتين؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لوباني، والقيادي في الجبهة الشعبية القيادو العامة في رامز مصطفى، والمختص بالشأن الاسرائيلي عماد ابو عواد.