مقتل جندي 'مغربي' من قوات حفظ السلام الدولية

العالم- المغرب

ولم تذكر البعثة الجهة التي نفذت الهجوم الذي وقع يوم الخميس في أوبو جنوب شرق البلاد.

وقالت قوة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إن "أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية ... لقى حتفه بعد هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط" طائرة.

تم نشر قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 14 ألف جندي منذ عام 2014 في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية.

وأضافت "مينوسكا" أنه "تم فتح تحقيق لتحديد "الملابسات الدقيقة لهذا الهجوم"، معتبرة أن "أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قتل ثلاثة عسكريين من بنغلادش في جمهورية أفريقيا الوسطى في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال غرب البلاد.