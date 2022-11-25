الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في هجوم بأفريقيا الوسطى

مقتل جندي 'مغربي' من قوات حفظ السلام الدولية

مقتل جندي 'مغربي' من قوات حفظ السلام الدولية
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن جنديا مغربيا يخدم في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وسط أفريقيا التي مزقتها الحرب، قتل خلال هجوم على قاعدة جوية.

العالم- المغرب

ولم تذكر البعثة الجهة التي نفذت الهجوم الذي وقع يوم الخميس في أوبو جنوب شرق البلاد.

وقالت قوة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إن "أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية ... لقى حتفه بعد هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط" طائرة.

تم نشر قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 14 ألف جندي منذ عام 2014 في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية.

وأضافت "مينوسكا" أنه "تم فتح تحقيق لتحديد "الملابسات الدقيقة لهذا الهجوم"، معتبرة أن "أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قتل ثلاثة عسكريين من بنغلادش في جمهورية أفريقيا الوسطى في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال غرب البلاد.

روابط ذات صلة

المغرب: اعتقال المحامي والوزير السابق 'محمد زيان' 

المغرب.. القبض على مطلوب موال لـ"داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى

مونديال قطر 2022.. السيد عمار الحكيم يبارك لإيران فوز منتخبها على ويلز

36 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-11-2022

الرئاسة اللبنانية في مهب التجاذبات 

ترودو يمثل أمام لجنة تحقيق لاستخدام قانون طوارئ خلال أزمة سائقي الشاحنات