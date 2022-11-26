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مسؤول سابق في كيان الاحتلال:

"إسرائيل" ستواجه انتفاضة ثالثة لا مثيل لها

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

توقع الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي "أمان” تامير هايمان، بأن كيان الاحتلال الاسرائيلي سيواجه انتفاضة ثالثة من الفلسطنيين لا مثيل لها.

العالم - الاحتلال

وفي تحليل نشره موقع /قناة 12/ العبرية، اليوم السبت، لأمان” تامير هايمان، قال فيه إن "الكيان الصهيوني يقف أمام مجموعة من الظروف، التي تزيد من فرص اندلاع هذه الانتفاضة".

وحذر من أنّ شنّ "حملة عسكرية في الضفة الغربية لمواجهة عمليات المقاومة، سيفضي فقط إلى انفجار أوسع لا يخدم مصالح الكيان الصهيوني".

وشدد على أنّ "اندلاع الانتفاضة المقبلة، سيفضي إلى إحداث تحول كبير في طابع العلاقة بين الكيان والجانب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "توجهات الشباب الفلسطيني النقدية إزاء أجهزة السلطة الأمنية، بسبب تعاونها مع الكيان الصهيوني، أفضت إلى إضعافها".

وأوضح أنّ "الشباب الفلسطيني الذي ينتمي إلى حركة فتح تحديداً، هم الأكثر صخباً في توجيه الانتقادات لأداء أجهزة السلطة الأمنية"، معتبراً أنّ "هذا الواقع أفضى إلى ولادة تنظيمات مسلحة مستقلة، مثل مجموعة عرين الأسود (مجموعات مقاتلة شمال الضفة المحتلة)".

يشار إلى أن هايمان يشغل حالياً منصب “مدير مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني”.

وكانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو “انتفاضة الحجارة”، قد اندلعت يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 1987، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين.

فيما اندلعت الانتفاضة الثانية في (28 أيلول/ سبتمبر 2000)، عقب اقتحام رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق “أرئيل شارون”، المسجد الأقصى، برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وكانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو “انتفاضة الحجارة”، قد اندلعت يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 1987، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين.

فيما اندلعت الانتفاضة الثانية في (28 أيلول/ سبتمبر 2000)، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “أرئيل شارون”، المسجد الأقصى، برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

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