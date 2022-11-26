رئيسة تايوان تستقيل من رئاسة الحزب الحاكم

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت تساي للصحافيين إنّ "نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا"، معقبةً: "أتحمل كل المسؤولية واستقيل فورا من رئاسة حزب دي بي بي". وستبقى تساي رئيسة للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت مراكز الاقتراع في تايوان أبوابها، في انتخاباتٍ محلية صوّرتها الرئيسة تساي على أنّها رسالة إلى العالم بشأن تصميم الجزيرة على الدفاع عن نفسها قبالة الصين.

إلاّ أنّ انتخابات رؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس المحلية تتعلق بقضايا داخلية مثل جائحة "كوفيد-19" والجريمة، ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة التعامل مع الصين.

وعلى الرغم من أنّ نتائج الانتخابات تعتبر مقياساً مهماً للدعم الشعبي للحزبين البارزين في الجزيرة، فإنّه لا يمكن بالضرورة اعتبارها مؤشراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُقبلة في العام 2024.