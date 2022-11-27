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بالوثيقة..

شقيق أبو مهدي المهندس يرفع دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية

شقيق أبو مهدي المهندس يرفع دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

رفع محمد حسن جعفر شقيق الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس، دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية على خلفية اغتيال المهندس ورفاقه قرب مطار بغداد الدولي.

العالم - العراق

وبحسب الوثيقة فأن عدد من المحتجين امام بوابة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية رفعوا “دعوى قضائية للمطالبة بمحاسبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق دونالد ترامب ووزير خارجيتها بومبيو وسفيرها لدى العراق وشخصيات عراقية وهي: مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق ومدير عام المركز الوطني ووكيل المخابرات العسكرية السابق ضياء الموسوي، على خلفية اغتيال المهندس ورفاقه عام 2020.

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ورفاقهم بطائرة مسيرة أمريكية بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير العالم 2020 بأمر من الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قرب مطار بغداد الدولي.

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بالوثيقة.. شقيق أبو مهدي المهندس يرفع دعوى قضائية على شخصيات عراقية وأمريكية

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