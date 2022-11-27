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حكومة نتنياهو ستواجه تظاهرات لأسقاطها منذ اليوم الأول

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

يواصل نتنياهو تقديم التنازلات لليمين المتطرف في اطار مساعيه لتشكيل الحكومه الامر الذي اثار مخاوف في الاوساط الاسرائيلية من ان تؤدي حكومة اليمين بقياة المتهم بالفساد و الرشاوی بنيامين نتنياهو الى تفجير الوضع في الداخل.

العالم - فلسطين

حالة من السخط تسود اعضاء حزب الليكود ضد باريف ليفن مسؤول عن المفاوضات مع احزاب الائتلاف وتوجيه اتهامات له بأنه يتعمد اضعاف كبار قادة الحزب تمهيداً لليوم التالي لنتنياهو تحديداً بعد كم العطاء الذي حصلت عليه أحزاب اليمين المتطرف وعلى رأسهم بن غفير من صلاحيات وحقائب للامن الداخلي والاقتصاد.

وقال المحلل السياسي راسم عبيدات لقناة العالم:"اعتقد ان نتنياهو يسلم الراية الی بن غفير وهو بات يدرک تماماً ان هذه الدولة التي انتقل فيها الصهيونية الدينية من اطراف الصهيونية الی قلب المشروع الصهيوني وباتت تتحکم في دولة الاحتلال والحکومات بقاءاً وسقوطاً بالاضافة ان الدولة تتحول من دولة يهودية الی دولة شريعة".

اصوات معارضه داخل الكيان اعتبرت ما يجري من توزيع الحقائب ومنح الصلاحيات بهذا الشكل لليمين المتطرف ينذر بتفجر الاوضاع داخلياً داعين في اليوم التالي لتشكيل الحكومة الجديدة للنزول الى الشارع وأسقاط هذه الحكومة بزعامة المتهم بالفساد والرشاوى بنيامين نتنياهو.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي محمد زحايکة:"اعتقد ان الوضع في المشهد السياسي الاسرائيلي مرشح جداً نحو حدوث تظاهرات معارضة لترکيبة الحکومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة".

وفي هذا السياق، فإنه سيتم نقل 22 سرية حرس حدود التي تعمل في الضفة الغربية حاليا من مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى وزارة بن غفير، وستكون لهذه القوات صلاحيات شرطية. وحذر مسؤول فيما يعرف بجهاز بإنفاذ القانون، من أن 'هذا الأمر سيحول حرس الحدود في الضفة إلى الشرطة الخاصة لبن غفير في المناطق المحتلة' وفق ما نقلت عنه صحيفة هآرتس العبرية وأنه سيفجر الاوضاع هناك أضافة لمدينة القدس المحتلة.

حالة من عدم الاستقرار تسيطر علی المشهد السياسي والأمني داخل کيان الاحتلال الاسرائيلي، الاجهزة الامنية عجزت عن تفکيک لغز التفجيرات التي حصلت في القدس اضافة الی ان الاختراق السايبيري لدی کيان الاحتلال الاسرائيلي أوقف القطارات وشل الحياة في ظل تحذيرات من تصاعد الاوضاع والعمليات مع التطرف المتزايد داخل الکيان.

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