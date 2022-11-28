بحرية الجيش الايراني اصابت ادعياء الهيمنة على البحار بالافلاس والذل

العالم - ايران

وفي رسالة تهنئة بعثها اليوم الاثنين لمناسبة حلول "يوم القوة البحرية الستراتيجية للجيش الايراني"، اكد "العميد تنكسيري" على استمرار التآزر والتماسك مع جميع الوحدات والقوات الباسلة المنتسبة الى بحرية الجيش، باعتبار ذلك من الثوابت السترتيجية لدى بحرية الحرس الثوري، وان الجانبين عازمان على مواصلة المضي في مسار التقدم وتحقيق الانجازات دون كلل.

واضاف : ان القوات المنتسبة الى سلاح البحر الايراني وبما يشمل الجيش والحرس الثوري، يقفون على اهبة الاستعداد والجاهزية انطلاقا من الايمان بالله وطاقاتهم العلمية وروح الابداع والتطوير والبناء، في سياق تنفيذ اصعب المهام الموكلة اليهم، والتصدي لكل معتد ومتغطرس على صعيد البحار.

وحيّا "العميد تنكسيري" بالمناسبة، ذكرى شهداء القوة البحرية للجيش الايراني الذين سطّروا الملاحم البطولية خلال فترة الحرب المفروضة وقدموا ارواحهم للذود عن ثغور البلاد الاسلامية، والحفاظ على كرامة الشعب الايراني وشموخه.