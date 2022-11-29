غانتس: حماس نجحت في ربط الساحات

العالم - الإحتلال

وأضاف غانتس في لقاء مع القناة "13" العبرية، أن حماس حققت إنجازاً عندما جرَت "إسرائيل" إلى عملية عسكرية برشقة صواريخ واحدة باتجاه مدينة القدس المحتلة.

وأشار غانتس إلى أن، حماس نجحت في ربط الساحات الفلسطينية، مضيفاً: "بل والأسوأ من ذلك نجحت في اختراق مدن الداخل ونقل التوتر إليها".

ولفت غانتس إلى أن أكثر الإنجازات التي حققتها المقاومة، في المعركة، تأثيرًا على "الوعي السياسي والأمني الإسرائيلي" هو دخول مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 في المواجهة. واعتبر أن المعركة كانت سببًا مهمًا في تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وقال إنه يمكن الاعتقاد أن ما يحدث في الضفة هو إحدى نتائجها.