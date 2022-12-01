بالصور.. أضخم وليمة من المأكولات والفواكه للقردة فى تايلاند

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وتقدم وجبة فخمة للقرود من الأطعمة المتنوعة والفواكه أثناء الاحتفال الذى أقيم هذا العام واصطفت صفوف من تماثيل القرود التى تحمل "صوانى" ، بينما أعد المتطوعون الطعام عبر الطريق للقرود الحقيقية فى مقاطعة لوبورى الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومترًا شمال بانكوك وحسب ما نشره موقع وكالة "أسوشيتدبرس" ركضت حشود من قرود المكاك نحوها.

وفى بعض الأحيان كانت تتقاتل مع بعضها البعض للحصول على الطعام الوفير بينما تجمعت حشود الزوار والسكان المحليين لمشاهدة الاحتفال.

والمهرجان هو تقليد سنوى ويقام كوسيلة لإظهار الامتنان للقرود لجلبها السياحة وكان تحت شعار "القرود تطعم القرود" خاصة أن أعداد القرود انخفضت بسبب الأعداد الكبيرة من السياح مما أرهب الحيوانات.