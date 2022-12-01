الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. أضخم وليمة من المأكولات والفواكه للقردة فى تايلاند

بالصور.. أضخم وليمة من المأكولات والفواكه للقردة فى تايلاند
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تشهد تايلاند تقليد سنوى دائم للاحتفال بالقرود خاصة أنها تعتبر داعم أساسى للسياحة فى البلاد ، ويقبل السياح على اللعب مع القرود وإطعامها فى الشوارع  ويلتقطون معها الصور التذكارية وتقيم الدولة الآسيوية خلال شهر نوفمبر من كل عام مهرجان Monkey Feast السنوى فى وسط تايلاند.

العالم - منوعات

وتقدم وجبة فخمة للقرود من الأطعمة المتنوعة والفواكه أثناء الاحتفال الذى أقيم هذا العام واصطفت صفوف من تماثيل القرود التى تحمل "صوانى" ، بينما أعد المتطوعون الطعام عبر الطريق للقرود الحقيقية فى مقاطعة لوبورى الواقعة على بعد حوالى 150 كيلومترًا شمال بانكوك وحسب ما نشره موقع وكالة "أسوشيتدبرس" ركضت حشود من قرود المكاك نحوها.

وفى بعض الأحيان كانت تتقاتل مع بعضها البعض للحصول على الطعام الوفير بينما تجمعت حشود الزوار والسكان المحليين لمشاهدة الاحتفال.

والمهرجان هو تقليد سنوى ويقام كوسيلة لإظهار الامتنان للقرود لجلبها السياحة وكان تحت شعار "القرود تطعم القرود" خاصة أن أعداد القرود انخفضت بسبب الأعداد الكبيرة من السياح مما أرهب الحيوانات.

روابط ذات صلة

بالصور.. حيوانات مضحكة في التصفيات النهائية من مسابقة تصوير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين: المحاكم الخاصة بأوكرانيا غير"شرعية"ولن نعترف بها

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. مقاومة الضفة ونٌذر الانتفاضة

الجيش التركي يقصف مناطق في ريف الرقة بالاسلحة الثقيلة

سوريا.. مخلوف ودانابالا يبحثان مشاريع التعاون الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سوريا: تسليم الأراضي المطهرة من الألغام في داريا للجهات المختصة

الصين تدعو لبدء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا