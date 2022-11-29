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شاهد.. هكذا أحيت غزة يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

الـ29 من نوفمبر يوم للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لكافة انواع الاعتداءات الاسرائيلية.

العالم - مراسلون

ولهذا طالبت فصائل المقاومة في وقفة امام مقر الامم المتحدة طالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤلياته تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل لمراسلة قناة العالم: "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يعمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مقاومته الاحتلال الصهيوني الذي لا يزال يرتكب جرائم بشعة".

أما شباب غزة فعبروا عن غضبهم عبر الفن فقد رسموا لوحات امام مقر الامم المتحدة آملين عبر ريشته أن يصل صوت الام المحاصرين في غزة للمجتمع الدولي.

بالفن والاحتجاج أرسل الفلسطينيون رسالتهم علها تجد صداها في مجتمع أقر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني لكنه يصمت على جرائم الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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