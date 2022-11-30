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محادثات بين ايران وتركيا بشان تصعيد التوتر على الحدود التركية السورية

محادثات بين ايران وتركيا بشان تصعيد التوتر على الحدود التركية السورية
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره التركي مولود جاويش اوغلو، مساء اليوم الثلاثاء ، بشان آخر التطورات الحدودية التركية السورية والاشتباكات العسكرية الحاصلة فيها.

العالم - إیران

وأشار أمير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية إلى تفهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمخاوف تركيا الأمنية وضرورة معالجة هذه المخاوف قائلا: إن تحقيق ذلك يتطلب استمرار المحادثات الأمنية بين البلدين، وان اللجوء إلى العمليات العسكرية البرية لن يساعد في حل المشاكل ، بل سيلحق الاضرار ويجعل الوضع أكثر تعقيدا.

كما أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة للحل السياسي للمشاكل القائمة بين البلدين تركيا وسوريا.

من جانبه شرح وزير الخارجية التركي الوضع الراهن ومواقف بلاده تجاهه، معربا عن تقديره للدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقرر مواصلة هذه الاتصالات.

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