أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

العالم- الصحافة الايرانية

-أبرار ..

قاليباف .. التعاون الثنائي بين إيران والعراق قادر على ضمان الأمن في المنطقة.

- آرمان امروز..

تأكيد وزير الخارجية على ضرورة الحيلولة دون إندلاع حرب بين تركيا وسوريا .

- جوان..

رئيس منظمة التعبئة.. نحو سبعة وأربعين جهاز تجسس لعب دورا في الإضطرابات الأخيرة . .

-اطلاعات ..

تظاهرات شعبية في المغرب تنديدا بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

- ارمان ملي ..

روسيا تحذر أمريكا .. أوقفوا تسليح أوكرانيا وإلا لن تكون هناك أية مفاوضات .

- آفتاب يزد ..

الإتحاد الأوروبي يخطط لتشكيل محكمة خاصة حول جرائم الحرب الروسية بأوكرانيا .

- ايران..

إتساع دائرة التعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين إيران والعراق .

- سياست روز ..

الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للثورة البحرينية يندد بإجراء مهرجان يهودي بالبحرين.

- عصر ايرانيان ..

صادرات إيران الشهرية من الغاز لتركيا تسجل زيادة بنسبة سبعين بالمئة.

- قدس ..

الوزير عبد اللهيان .. اللجوء لعمليات عسكرية برية من قبل تركيا بسوريا لن يحل أية مشكلة .

- كيهان ..

جرائم القتل بأسلحة نارية تسجل رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة .

- مردم سالاري..

القوات الأمريكية في سوريا تنسحب من مناطق تستهدفها العملية العسكرية البرية التركية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

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1-جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها(أمريكا تنثر بذور حرب جديدة)..

هناك أنباء عن بيع أمريكا صواريخ أرض جو متطورة لفنلندا المحاذية لروسيا والتي تقف على عتبة الإنضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

( إن واشنطن تستغل الأجواء والمخاوف الدولية لتسويق أسلحتها في العالم ولإيجاد بؤر توتر وأزمات ساخنة حول روسيا )

وبعبارة أخرى تحاول أمريكا إنعاش اقتصادها من جانب ونثر بذور حرب جديدة في العالم قبل أن تضع الحرب الأوكرانية أوزارها. والعجيب هنا هو أن فنلندا المجاورة لروسيا تتجاهل مخاطر هذه اللعبة واحتمال انزلاقها بمتاهات حرب مدمرة كالتي تشهدها أوكرانيا التي سارت في هذا الطريق الخاطئ قبلها .

2- جوان ..

حمل مقال لصحيفة جوان هذا العنوان ( نهاية شهر العسل بين طالبان باكستان والحكومة ) كتبت فيه ..

أنهت "حركة تحريك طالبان" الباكستانية اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرمته مع الحكومة الباكستانية قبل أشهر، وتبع إعلان إنهاء هذا الإتفاق هجوم انتحاري على سيارة للشرطة بمدينة كويته أوقع عدة ضحايا , والحركة دعت أنصارها لاستئناف الهجمات في كل أرجاء باكستان .

( ربما شعرت طالبان الباكستانية بالخطر بعد تغييرات بقيادات الجيش الباكستاني, وربما قررت إستغلال ضعف الحكومة مقابل المعارضة لصالحها )

وذلك لتعزز نفوذها في منطقة القبائل وفي مناطق أخرى بباكستان مع انشغال حكومة شهباز شريف بتحديات المعارضة بزعامة عمران خان .

3- أبرار ..

في الشأن السوري كتبت صحيفة أبرار في تقريرها ( تزايد إحتمال قيام تركيا بعملية برية ) ..

القوات الأمريكية أخلت بعض مواقعها بسوريا تجنبا لعملية عسكرية برية تركية مرتقبة في شمال سوريا . إن هذا الموقف الأمريكي مؤشر على زيادة احتمال تنفيذ أنقرة لتهديداتها بشن عملية عسكرية برية كبيرة بسوريا .

(تركيا أكدت إستكمال استعداداتها الخاصة بشن هجوم بري واسع النطاق بشمال سوريا و أنه لن يشكل تهديدا للقوات الأمريكية والروسية )

إلى جانب ذلك, أنقرة أبلغت موسكو رفضها نشر أية قوات نظامية سورية في مناطق يسيطر عليها حاليا تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشمال سوريا .

وجدير بالذكر أن الرئيس التركي سبق وان تحدث مرارا عن مخطط تركي لإقامة منطقة عازلة بعمق ثلاثين كيلومترا في عمق الأراضي السورية على امتداد الحدود مع تركيا .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها( كابوس عودة سباق التسلح النووي)..

كان من المقرر أن تبدأ روسيا وأمريكا مفاوضات جديدة مؤخرا بشأن اتفاقية استارت جديدة خاصة بخفض التسلح النووي بعد انتهاء أمد الإتفاقية المبرمة منذ تسعينيات القرن الماضي .

, لكن يبدو أن لروسيا ملاحظات تشكك بجدية الجانب الأمريكي الأمر الذي أدى لتأجيل المفاوضات .

( إن تعليق مفاوضات إستارت بين روسيا وأمريكا في ظل الأجواء والمناخات الدولية الحالية الساخنة يحمل تهديدا للسلام في العالم )

وترى روسيا أن أمريكا تماطل وتحاول تحديد إطار المفاوضات بقضايا الرقابة فحسب .

والواقع هو أن هناك مخاوف جدية من حدوث مواجهة نووية في العالم على خلفية الأوضاع بأوروبا وأوكرانيا والأزمة التايوانية أيضا، الأمر الذي يضاعف من أهمية استئناف مفاوضات استارت .

5- سياست روز ..

في تقريرها ( تظاهرات في المغرب ضد التطبيع ) كتبت صحيفة سياست روز ..

شهدت العاصمة المغربية الرباط مؤخرا تظاهرات احتجاجية مقابل مبنى البرلمان تنديدا بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني .

( التظاهرات المناهضة للتطبيع بالمغرب جرت بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وأضرم المتظاهرون النار بعلم الكيان الصهيوني )

مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين أشرفت على تنظيم هذه التظاهرات وحمل المتظاهرون لافتات تندد بجرائم الكيان الصهيوني وبالتطبيع معه وأخرى تؤكد حقانية الشعب الفلسيني بأرضه وترابه .

6- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نقلت عن محافل صحفية بريطانية وجود تفاصيل جديدة عن خفايا (إنقلاب بن سلمان على بن نايف) في السعودية وكتبت في تقرير لها ..

أزاحت صحيفة الغارديان البريطانية الستار عن جانب من خفايا إقالة ولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف, وحسب هذه الصحيفة البريطانية ..

( تم إعتقال ولي العهد السعودي محمد بن نايف بإشارة من البلاط قبل يوم من إعلان تنحيه عن منصب ولي العهد )

ويبدو أن رجال محمد بن سلمان أجبروا الأمير محمد بن نايف بالقوة وتهديد السلاح على البقاء في قصره الساحلي بعد طرد حراسه واستبدالهم بحراس عينهم بن سلمان . ولم يصمد بن نايف كثيرا مقابل الضغوط والتهديات ليشتري حياته مقابل إعلانه التنحي عن ولاية العهد لصالح بن سلمان.