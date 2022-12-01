بالفيديو.. الرئيس رئيسي في زيارة مفاجئة إلى سوق سنندج

العالم - إيران

وتحدث الرئيس رئيسي مع عدد من باعة وتجار وزبائن سوق سنندج، وتباحث معهم الشؤون المعيشية والاقتصادية.

وبدأ رئيسي صباح اليوم زيارة إلى المحافظة ابتدأها بافتتاح مشروع كبير لإيصال المياه إلى مدينة سنندج.

ومن ثم اجتمع الرئيس الإيراني على هامش الافتتاح بجموع من أهالي ومسؤولي محافظة كردستان.

وتلى الافتتاح لقاء جمع رئيسي بعوائل الشهداء والمضحين لقوات الأمن وسائر ضحايا الاحتجاجات الأخيرة.

وشارك الرئيس الإيراني بعد ذلك في صلاة جماعة جمعت لفيفاً من العلماء من أهل السنة والشيعة بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان.