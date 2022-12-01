الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية: فلينظر منتهكو حقوق الإنسان إلى أدائهم المخزي

الخارجية الإيرانية: فلينظر منتهكو حقوق الإنسان إلى أدائهم المخزي
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية منتهكي حقوق الإنسان إلى التوقف عن استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية، والنظر إلى أدائهم المخزي في حقوق الإنسان.

العالم إيران

وفي سلسة تغريدات كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا يملك المجرمون ضد الشعوب وأنصار الكيان الصهيوني المحتل والإرهابي والعنصري السلطة الأخلاقية للتعليق على موضوع حقوق الإنسان وأداء الآخرين في هذا المجال.

وأضاف ناصر كنعاني قائلاً: إن حقوق الإنسان مفهوم مقدس، وتعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران تعزيزه ضرورة إسلامية وإنسانية وقانونية وأخلاقية.

ولفت إلى أن: من الأفضل لمنتهكي حقوق الإنسان التوقف عن استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسياً، والنظر إلى أدائهم المخزي في حقوق الإنسان.

وخلص كنعاني إلى القول إن: الحكومة الأميركية والعديد من المدعين الغربيين مدانون في محكمة الضمير الإنساني بسبب سجلاتهم المخزية لانتهاكات حقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

كنعاني: كيان الفصل العنصري يمارس جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

كنعاني: كيف تتشدق ألمانيا بحقوق الإنسان وزودت نظام صدام بالكيمياوي؟

الخارجية الايرانية ترد على تصريحات وزير خارجية بريطانيا التدخلية الأخيرة

كنعاني ردا على بايدن: هل استثنت عقوباتكم القصوى الإيرانيات؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنباء عن انفجار قنبلة بالقرب من مطعم إسرائيلي شرق تل أبيب

العراق.. الوطني الكردستاني يسلم السوداني مرشيحه لوزارة البيئة

شاهد.. مخطط أميركي جديد في العدوان على اليمن

دعوات لشد الرحال إلى الأقصى والمشاركة في صلاة "الفجر العظيم" غدا

قوات الاحتلال تغلق المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوب بيت لحم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-12-2022