شاهد.. مخطط أميركي جديد في العدوان على اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن أمريكا هي واراء الزيارات المكوكية والمتكررة التي يقوم بها ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وطارق عفاش الى عدد من البلدان العربية، لخلق استراتيجية جديدة في العدوان على اليمن.

وأضاف، أن اميركا تحاول اعادة تدوير نفاياتها القديمة والحديثة من أجل ابعاد ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع للامارات، ومن جهة اخرى محاولة للتسويق والترويج لاعادة بقايا النظام البائد بقيادة طارق عفاش، مشيرا الى ان هؤلاء سيكونون الحاضنة الاساسية لمآرب ومطالب الادارة الاميركية باليمن.

واوضح العامري، أن ما قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع للامارات من اتفاق مخفي مع الحراك الجنوبي هو محاولة للتقسيم الاداري والسياسي في عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، لخلق مكون جديد يقطع الطريق امام طارق عفاش والعليمي والادارة الاميركية في التوصل الى اي حلول لابعاده.

هذا وهناك زيارات مكوكية ومتكررة يقوم بها رشاد العليمي وطارق عفاش الى عدد من البلدان العربية في محاولة لاقناع الامارات بالتخلي عن عيدروس الزبيدي وفصيله العسكري.

وتسعى الزيارات المكوكية ايضا الى تسليم عدن لمليشيات طارق عفاش الذي تحاول السعودية والامارات اعادته للواجهة وتسليم الاوضاع له بعد قصقصة اجنحة حزب التجمع اليمني للاصلاح.

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