داخلية العراق تعلن المباشرة بإعادة نشر القوات الأمنية على الخط الصفري للحدود

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وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحدود تمثل الملف الاخطر بالنسبة للعراق، لذلك قامت وزارة الداخلية بتوفير بعض الدعم لملف الحدود"، مبيناً أنه "تمت المباشرة باعادة نشر القوات على الخط الصفري للحدود".

وأضاف أن "عمليات التسلل عبر الحدود العراقية السورية أصبحت مستحيلة"، مؤكداً أن "قواتنا قادرة على تأمين الحدود مع تركيا وإيران".

ولفت الى أن "عصابات المخدرات تستخدم طائرات مسيرة بعمليات التهريبة".

وبشأن تسلم الملف الأمني للمدن، أوضح المحنا، أنه "لا يوجد تأريخ محدد لتسلم الملف الأمني في بغداد، ولكن وزارة الداخلية ستتسلم الملف الأمني للمدن بالكامل خلال أشهر ".