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إعدام وشيك لمعتقل أردني في السعودية والعفو الدولية تحذر

إعدام وشيك لمعتقل أردني في السعودية والعفو الدولية تحذر
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذرت منظمة العفو الدولية من وجود خطر الإعدام الوشيك بحق رجل أردني، وسط تصاعد عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات.

العالم ـ الأردن

وقالت المنظمة في تصريح بموقعها الرسمي ، إنَّ حسين أبو الخير، وهو رجل أردني وأب لثمانية أطفال محكوم عليه بالإعدام منذ عام 2015، مُعرّض لخطر الإعدام الوشيك، في الوقت الذي تستأنف فيه السعودية عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات بعد وقف تنفيذ دام عامين.

وأشارت إلى أن السعودية أعدمت منذ 10 نوفمبر 2022، 20 معتقلا، 60% منهم من الرعايا الأجانب، ويُخشى أن يواجه عشرات السجناء الآخرين نفس المصير.

وأكدت على أن تنفيذ حكم الإعدام بحق حسين أبو الخير يمكن الآن أن يتم في أي لحظة، منوهة على أنه سبق وأن رأى محتجزين آخرين من منشأته يساقون لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وفي سياق متصل، أعرب خبراء الأمم المتحدة في 1 ديسمبر؛ عن قلقهم من أنَّ حسين أبو الخير “قد يُعدم قريبًا”، وطالبوا الحكومة السعودية بفرض وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام تمهيدًا للإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

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إعدام وشيك لمعتقل أردني في السعودية والعفو الدولية تحذر

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