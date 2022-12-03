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بالفيديو.. مونديال قطر؛ صفعة القرن

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي، معن بشور نهاية عهد صفقة القرن موضحاً ان العالم يعيش عهد صفعة القرن للكيان الصهيوني والمطبعين.

العالم - خاص بالعالم

وقال معن بشور في حديث لقناة العالم الاخبارية كنا نعيش منذ عدة سنوات صفقة القرن واليوم نعيش صفعة القرن للكيان الصهيوني وللمطبعين والذين ظنوا ان قضية فلسطين غابت عن وجدان الأمة العربية واحرار العالم.

وأشار الی التضحيات التي تشهدها فلسطين في الضفة الغربية والاراضي المحتلة، مؤكداً ان فلسطين، تشهد نهايات الإحتلال وكلما اشتدت التضحيات كلما يجد الاحتلال نفسه مضطراً علی الانسحاب من الاراضي المحتلة شيئاً فشيئاً.

وأكد ان ما جری في مونديال قطر، كشف حقيقة زيف التطبيع مع الاحتلال، فجميع الشعوب العربية لازالت ترفض الاحتلال وحتی الدول المطبعة اضطرت ان تقر في قمة الجزائر ان القضية الفلسطينية عادت الی الصدارة في اهتمامات الأمة.

وبيّن بشور ان المشهد الدولي يشهد تحولات لغيرصالح حلفاء الكيان الصهيوني، فالنفوذ الاميركي يتراجع في العالم وهذا دون أي شك، انتصاراً لكل شعوب العالم ونقطة الضعف في كل هذا المشهد هو الموقف العربي.

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