نهاية صفقة القرن وبداية صفعة القرن

العالم - ما رأيكم

ويقول سياسيون في المؤتمر القومي العربي اننا كنا نعيش منذ عدة سنوات صفقة القرن واليوم نعيش صفعة القرن للكيان الصهيوني وللمطبعين والذين ظنوا ان قضية فلسطين غابت عن وجدان الأمة العربية واحرار العالم.

ويشير سياسيون عرب الی التضحيات التي تشهدها فلسطين في الضفة الغربية والاراضي المحتلة، مؤكدين علی ان فلسطين، تشهد نهايات الإحتلال وكلما اشتدت التضحيات كلما وجد الاحتلال نفسه مضطراً علی الانسحاب من الاراضي المحتلة شيئاً فشيئاً.

ويؤكد سياسيون في المؤتمر القومي العربي ان ما جری في مونديال قطر، كشف زيف التطبيع مع الاحتلال، فجميع الشعوب العربية لازالت ترفض الاحتلال وحتی الدول المطبعة اضطرت ان تقر في قمة الجزائر ان القضية الفلسطينية عادت الی الصدارة في اهتمامات الأمة.

ويبيّن سياسيون عرب ان المشهد الدولي يشهد تحولات لغيرصالح حلفاء الكيان الصهيوني، فالنفوذ الاميركي يتراجع في العالم وهذا دون أي شك، انتصاراً لكل شعوب العالم ونقطة الضعف في كل هذا المشهد هو الموقف العربي.

ويكشف نشطاء سياسيين ان الوحدة الاجتماعية في جغرافيا جنين، أصبحت هاجساً امنياً يؤرق الاحتلال الاسرائيلي.

ويقول نشطاء فلسطينيين ان جنين لها خاصية معينة بالوحدة الاجتماعية والفصائلية، فمن قاتل عام 2002 هم ابناء القسام وأبناء كتائب شهداء الاقصی واليوم من كان يوزع الذخيرة والاموال علی مجاهدين القسام وفتح هو محمد السعدي.

ويوضح نشطاء سياسيين ان السعدي كان في كتيبة جنين منذ انطلاقها قبل عامين وهي التي تحتوي عشرات المسلحين من أبناء الجهاد الاسلامي وسرايا القدس و قد حصلوا علی بنادقهم التي شروها من أبناء حركة فتح ومن فتح ابوابه للمجاهدين هم من أبناء فتح.

ويشير نشطاء سياسيين الی استشهاد نعيم الزبيدي الی جانب محمد السعدي، مؤكدين ان نعيم، هو ابن عم زكريا الزبيدي والذي خرج في عملية نفق الحرية ووالده جمال زبيدي وهو أحد القيادات المركزية للجبهة الشعبية في شمال فلسطين المحتلة.

ويؤكد نشطاء سياسيين فلسطينيين ان هذه العائلة تحمل جميع ألوان العلم الفلسطيني من فتح والجهاد الاسلامي وغيرها وهذا ما يقلق الاحتلال الاسرائيلي.

ويقول مسؤولين في حركة المجاهدين ان الضفة الغربية شهدت خلال الشهر الماضي 833 اشتباكاً وعمليات مقاومة والكيان الصهيوني لم يعتاد علی هذه الحالة في الضفة الغربية.

ويوضح مسؤولين في حركة المجاهدين ان هذا التغيير، غيّر وضع الضفة الغربية من الخاصرة الرخوة، الی المحطة الأولی في بداية التحرير.

ما رأيكم: