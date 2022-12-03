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البرلمان العراقي يُصوت على منح الثقة لوزيري البيئة والاعمار

البرلمان العراقي يُصوت على منح الثقة لوزيري البيئة والاعمار
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

صوت مجلس النواب، اليوم السبت، على منح الثقة لوزيري الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والبيئة.

العالم ـ العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب صوت على منح ثقته الى بنكين عبد الله ريكاني وزيراً للاعمار".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب صوت على منح ثقته الى نزار محمد سعيد ناميدي وزيراً للبيئة".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، بدء أعـمـال جلســـــة مجلس النواب الخامسة عشر والتي تتضمن التصويت على اكمال الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء، محد شياع السوداني.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، لمجلس النواب، أنه "تم افتتاح أعـمـال جلسة مجلس النواب الخامسة عشر من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الثاني".

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