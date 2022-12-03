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فيديو غرافيك.. إبن سلمان يحول بلد الحرمين الى ساحة رقص وغناء!

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

تحولت السعودية وتحت سياسات إبن سلمان،"بلد الحرمين الشريفين" الى ساحة الرقص والغناء..

العالم-فيديوغرافيك

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فيديو غرافيك.. إبن سلمان يحول بلد الحرمين الى ساحة رقص وغناء!

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