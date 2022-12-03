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رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على التحلي باليقظة امام محاولات العدو الفتنوية

رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على التحلي باليقظة امام محاولات العدو الفتنوية
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

 اكد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ايران، ان على الشعب الايراني ان يتحلى باليقظة والحكمة قبال المخططات الاعلامية والاكاذيب التي يروج لها العدو من اجل الوقيعة بين المسؤولين وتشويه صورتهم عند الراي العام في البلاد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي التأم اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية "السيد ابراهيم رئيسي"، وحضور رئيسي السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف"، والسلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي".

واعتبر القادة الثلاث في اجتماعهم الاسبوعي، "الترويج للشائعات والاكاذيب"، ياتي ضمن الحرب الاعلامية ومحاولات العدو الفتنوية والتحريض على اعمال الشغب الاخيرة.

كما نوهوا بان المسؤولين تمكنوا من فضح هذه الاجواء المفبركة، وان المجتمع الايراني الواعي اظهر بدوره انه لن يتاثر بهذه التجاذبات التي يراد منها ركوب الامواج وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

وفي ختام الاجتماع، اكد رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، على مناقشة لائحة الموازنة للعام الجديد (الايراني 1402 – يبدا في 21 اذار / مارس 2023)، وفقا للقانون والخطة التنموية السابعة وسياساتها العريضة.

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