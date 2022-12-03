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المتطرف بن غفير يشيد بجندي صهيوني أعدم شابًا فلسطينيًا 

المتطرف بن غفير يشيد بجندي صهيوني أعدم شابًا فلسطينيًا 
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أشاد الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، بعملية إعدام جنود إسرائيلي لشاب فلسطيني أعزل، مساء أمس الجمعة، عند مدخل بلدة حوارة جنوبي نابلس.

العالم-الاحتلال

ووصف وزير "الأمن الإسرائيلي" المرتقب إيتمار بن غفير في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الجندي القاتل بـ"البطل" حسب تعبيره.

تغريدة بن غفير، قوبلت بالرفض من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي علق قائلًا: " لا يمكن لبن غفير أن يصدر تصريحات وكأنه في المعارضة"،

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس برصاص الاحتلال في حوارة.

وأظهرت مقاطع مصورة الجندي الإسرائيلي وهو يحكم الخناق على رقبة الشاب الفلسطيني، وبينما حاول الشاب الفلسطيني مقاومة عملية اعتقاله والاعتداء عليه أطلق الجندي عليه النار من مسافة صفر.

توعدت مجموعة عرين الأسود، قوات الاحتلال بعد جريمة إعدام الشاب عمار مفلح عديلي في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن دماءه لم تكون إلا وقودًا للثورة.

هذا وأعلنت الفصائل والقوى الوطنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فجر السبت، عن الإضراب الشامل في بلدة حوارة بنابلس. ويأتي هذا الإضراب حدادًا على روح الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه أحد جنود الاحتلال بالأمس على مرأى ومسمع من المارة.

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