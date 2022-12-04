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اللواء باقري يؤكد على تطوير التعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين ايران وروسيا

اللواء باقري يؤكد على تطوير التعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين ايران وروسيا
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري على تطوير التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

العالم - ايران

ولدى استقباله الفريق فومين نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون الدولية يوم السبت، اكد اللواء باقري على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في إطار الأهداف والمصالح الوطنية للبلدين فضلا عن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وقال: ان الأمريكيين يقرون اليوم أيضا إنهم لم ينجحوا في نهج الأحادية وخلق نظام أحادي القطب جديد ، وان قطب القوة العالمي يتشكل في الشرق.

وأضاف: إن التعامل مع التهديدات المشتركة والتعاون في مجال المصالح المشتركة يتطلب المزيد من المشاورات التي يجب أخذها في الاعتبار في استمرار تطوير التعاون.

وتابع اللواء باقري: ان البلدين تعاونا بنجاح في التصدي للإرهابيين في سوريا وبالطبع ، لا تزال سوريا بحاجة إلى استمرار هذا الدعم.

من جانبه أبلغ نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون الدولية في هذا اللقاء رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري دعوة وزير دفاع بلاده لحضور اجتماع رؤساء المؤسسات الدفاعية للدول الاعضاء في معاهدة شنغهاي في موسكو واعرب عن امله في ان تتاح فرصة حضور اللواء باقري في هذا الاجتماع .

جدير بالذكر أن الفريق "فومين" وصل طهران يوم السبت على رأس وفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون العسكري بين البلدين

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اللواء باقري يؤكد على تطوير التعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين ايران وروسيا

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