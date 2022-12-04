مونديال قطر يشهد أرقاما تاريخية في مشوار ميسي الكروي

العالم - رياضة

ونشرت المواقع المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية إنجازات ميسي التي حققها في مباراة أستراليا، حيث خاض مباراته رقم 1000 في مشواره الاحترافي، وكانت المباراة مناسبة للاعب الأرجنتين لكي يسجل هدفاً آخر يضاف لسجله التهديفي المُبهر.

وأكد موقع "بي إر فوتبول" البريطاني أن ميسي كسر رقم الأسطورة الراحل وابن بلده، دييغو أرماندو مارادونا، وأمسى ثاني أفضل هداف أرجنتيني في كأس العالم خلف المهاجم الشهير، عمر غابرييل باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف، ولا يفصلهما سوى هدف واحد، بينما سجل مارادونا 8 أهداف في تاريخ المسابقة العالمية.

وانعكس تألق ميسي في المباراة على النتيجة النهائية بعدما انتهت المواجهة بهدفين مقابل واحد، حيث بلغت دقة تمريراته 90 بالمائة، وسدد 6 مرات على المرمى، كما صنع الفرص الأرجنتينية حتى التي لم تسجل حسبما نشره حساب "سكواكا" المختص في الأرقام.

وسجل "البولغا" 789 هدفا خلال 1000 مباراة شارك بها، وهو رقم ستتحدث عنه الأجيال القادمة طويلا، ومن الصعب على أبرز النجوم بلوغه خاصة التألق في منافسة بقيمة كأس العالم.

وعادل ميسي أرقام رونالدو في البطولات الكبرى، وسجلا كلاهما 22 هدفا رفقة المنتخب، رقم يعكس تأثير النجمين على المنتخبين الأرجنتيني والبرتغالي.

لكن أرقام ميسي خلال 1000 مباراة شارك بها أفضل بكثير من أرقام غريمه البرتغالي، حيث سجل 789 هدفا وقدم 348 تمريرة حاسمة، كما حقق 41 لقبا في مشواره الكروي، أما رونالدو فقد سجل 725 هدفا واكتفى بعدد تمريرات بلغ 216، بينما توج بـ31 لقبا.

وتتجه الأنظار مجدداً صوب ميسي قبل المباراة بالغة الأهمية ضد هولندا، إذ ستكون أصعب لقيمة النجوم التي يمتلكها المنافس مثل المهاجم غاكبو ونجم برشلونة ممفيس ديباي، كذلك الضغط الجماهيري بالنظر لأهمية التأهل بالنسبة لهم، بما أنها ستكون آخر محطة قبل بلوغ نصف النهائي.