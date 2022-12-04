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نائب لبناني: لابد من حوار وتوافق لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة لإنقاذ البلد

نائب لبناني: لابد من حوار وتوافق لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة لإنقاذ البلد
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

 أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أنه لا يمتلك أي فريق في المجلس النيابي عدد الأصوات الكافي لانتخاب رئيس للجمهورية، لذا لابد من حوار وتوافق بين الجميع لكي يتم انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الوضع المأساوي الذي بات يطال كل نواحي الحياة.

العالم - لبنان

واعتبر خلال لقاء سياسي حواري في بلدة سرعين البقاعية شرق لبنان أن ما تطرحه المقاومة، بالنسبة إلى مواصفات الرئيس، هو أمور بديهية تشكل ضمانات وطنية لسيادة وحرية لبنان الذي تشكل المقاومة إحدى ركائزه الأساسية.

واستعرض الموسوي الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان. ورأى ان المقاومة التي حررت أغلب الاراضي المحتلة من العدو الاسرائيلي وبعدها حررت البلد من العدو التكفيري، استطاعت بفضل بصيرة وحكمة قيادتها وثبات وولاء قاعدتها ووفاء وتضحيات وصبر بيئتها ان تجترح معادلة حماية وردع ضد العدو الاسرائيلي. وبعدها كان لا بد من التدخل في سوريا ضد الإرهاب التكفيري لحماية لبنان، إلى أن وصلنا الى مرحلة حماية الثروة النفطية في البحر، وكان القرار للمقاومة بأن ثروة لبنان خط أحمر، والتزم العالم بضرورة إعطاء لبنان حقه، بعد ان كان يبتزه ويحاول فرض شروطه وإملاءاته على البلد.

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نائب لبناني: لابد من حوار وتوافق لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة لإنقاذ البلد

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