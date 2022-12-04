الغارديان: السعودية تبيض سجلها السيء بالمهرجانات

العالم - السعودية

السعودية في عهد محمد بن سلمان تجاوزت حدود الخيال، فلم يكن يتصور أحد ان تشهد بلد الحرمين الشريفين ما تشهده اليوم من مظاهر ترفيهية.

وبعد ما نشر حزام الأحمري الموظف في ميناء جدة اعتراضا على ما وصلت اليه السعودية، انضم الى المئات من معتقلي الرأي المغيب بعضهم قسريا من قبل نظام ال سعود الذي يتجاهل بحسب منظمة سند، القانون الدولي في اخفاء المعتقلين قسريا تحت أي ذريعة او ظرف استثنائي.

أما منظمة العفو الدولية وخبراء في الأمم المتحدة فطالبوا بوقف جميع عمليات الاعدام تمهيدا للالغاء الكامل لعقوبة القتل، التي تهدد العشرات من بينهم اطفال بالاضافة الى حسين ابو الخير المواطن الاردني المعرض لخطر القتل الوشيك، في الوقت الذي تستأنف فيه السعودية عمليات الإعدام.

احكام في غاية القسوة بحسب صحيفة معتقلي الرأي، يحاول نظام آل سعود التغطية عليها وغسل سمعته السيئة وسجله السيء في مجال حقوق الانسان كما اكدت صحيفة الغارديان البريطانية باستخدام المهرجانات بنفس الطريقة التي يستخدم بها الاحداث الرياضية لتبييض صورته الرهيبة بينما تستمر حملاته في قمع حرية التعبير، و زيادة عمليات الإعدام، وسحق المعارضة السياسية.