باقري: طهران وموسكو اتفقتا على آليات لتعزيز العلاقات الثنائية

العالم - ايران

وتطرق باقري الذي يزور موسكو حاليا، الى المحاور الرئيسة لهذه الزيارة والاجتماع مع المسؤولين الروس وقال: ان العلاقات الإيرانية الروسية لم ولن تقتصر على الملف السوري؛ تتمتع طهران وموسكو بتعاون جيد للغاية مع بعضهما البعض في منطقة القوقاز ، ويكون إطار 3 + 3 هو نموذج جيد للغاية لضمان الأمن الإقليمي في منطقة القوقاز.

وأشار مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون السياسية إلى مشاركة روسيا في اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان بناء على اقتراح إيران وقال: ان أفغانستان وما تشهده من التطورات تشكل فرصة للتعاون الإقليمي الايجابي بين إيران وروسيا بهدف ارساء الأمن في هذا البلد ،خاصة بعد انسحاب الغربيین من الاراضي الافغانية.

وعن تفاصيل زيارته إلى روسيا قال باقري: استعرض كل من ايران وروسيا علاقاتهما الثنائية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقامتا بتقييم الاوضاع في ظل الظروف الراهنة وبناءً على ذلك اتفقتا على اعداد أطر وآليات لتعزيز العلاقات بينهما.

واضاف: مثل هذه التفاعلات بين إيران ودول الجوار ستوفر فرصة لتطوير العلاقات وترسيخها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية من شأنها ان تشكل سندا قويًا لدول المنطقة لارساء الاستقرار والأمن في المنطقة الى جانب توفير الأرضية لتمتع الشعب بالرفاهية.