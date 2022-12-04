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تركيا تعرب عن قلقها إزاء جرائم الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء بالضفة + فيديو

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها العميق من تصاعد أعمال العنف، وسقوط شهداء مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - تركيا

وقالت الخارجية في بيان لها: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد أعمال العنف مؤخرا، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وسقوط ضحايا مدنيين، وندين بشدة عمليات القتل خارج نطاق القضاء".

وأمس السبت، أصيب 20 فلسطينيا بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية.

وأعدمت قوات الاحتلال، الجمعة الماضي، الشاب عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، جنديا إسرائيليا يطلق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما.

وأصيب مفلح بأربع رصاصات وترك ينزف على الأرض بعد أن منع جنود الاحتلال المواطنين ومركبات الإسعاف من تقديم الإسعاف له، ليرتقي شهيدًا، وتم احتجاز جثمانه.

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