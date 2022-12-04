اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وطاجيكستان تعقد اجتماعها في طهران

العالم - ايران

وسيناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي والثقافي وتشكيل لجان ومجموعات عمل ومتابعة الاتفاقيات المبرمة وتطوير التعاون المشترك.

كما سيؤكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الـ 15 للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاجيكستان يومي الإثنين والثلاثاء (5 و 6 ديسمبر) بالعاصمة طهران.

يذكر ان الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وطاجيكستان، انعقد خلال العام المنصرم باستضافة دوشنبة.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" اعرب امس السبت عن ارتياحه لسير تنظيم اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع دول الجوار والذي شهد نموا خلال الفترة الاخيرة؛ قائلا: نتوقع ان تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.