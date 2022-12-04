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الشيخ البغدادي: الإدارة الأمريكية العائق الأساس في استقرار المنطقة

الشيخ البغدادي: الإدارة الأمريكية العائق الأساس في استقرار المنطقة
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ كلّ ما يجري من توترات في الإقليم هو بسبب السياسة الأمريكية الرعناء التي قامت على التسلط والجشع، حيث تعتبر نفسها السيد على هذا العالم الذي يجب أن يكون عبداً عندها وثروات هذه الشعوب هي ملكها، وهم حاضرون لتدمير البلاد على رؤوس أصحابها في قبال الهيمنة ونهب الخيرات.

العالم - لبنان

وخلال لقاءٍ اليوم الاحد في منطقة أنصار الجنوبية، أضاف ما يعاني منه الشعب السوري والفلسطيني والعراقي ونحن في لبنان من أوضاع إقتصادية خطيرة، إنما بسبب هذا التسلّط الأمريكي المستفيد من عملائه الذين لا يجرؤون على المخالفة وينفذون كلّ ما يأمرهم به سيدهم المعتوه، وهذا التوصيف لا يكفي ولا يحلّ المشكلة ما لم يستيقظ الناس ويضعوا حداً لهؤلاء الفاسدين من عدم احتضانهم وتكريمهم، وما لم يتحقق هذا لن يكون هناك أمل بالتغيير من الداخل، ويبقى الأمل معقوداً على أن تتمكن القوى المقاومة في المنطقة من إنهاء الهيمنة الأمريكية وبهذا يسقط هؤلاء الأذناب.

وختم بالقول وحتى يتحقق هذا الأمل لا خيار أمامنا إلا الصمود والتمسك بخيار المقاومة، ونحن قطعنا شوطاً أساسياً على طريق التحرر من هذه الهيمنة ولن تكون نتائج الأمور لمصلحة أمريكا و"إسرائيل" والتابعين لها ولن يكون ذلك ببعيد بحول الله وقوته.

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