أميركا وسياسة التسلط على العالم - الجزء الأول

العالم – نوافذ

فتاريخ نشأتها تاريخ وحشي.. تاريخ قتل وتدمير وتهجير.. تاريخ ينضح بسفك دماء سكان البلاد الاصليين، فإبادة الأعراق المنحطة عمل اخلاقي ومفيد وحتمية لا مفر منها بحسب من اعتلى رئاسة تلك البلاد، ثيودور روزفلت.

هذه هي الولايات المتحدة الاميركية، لذا لا غرو إن هي احتلت ودمرت وهجرت طلبا لهيمنة ونفوذ وسلبا لخيرات دول وثروات شعوب لكنها عجزت عن كسر إرادة شعوب واجهت مشروعها الاستكباري وكبحت جماحه في منطقة وصفها دونالد ترامب بأنها منطقة رمل وموت، في منطقة رفدتها إيران الثورة بدعم رفعا لظلم ونصرة لحق وعونا لمستضعف وهي ثورة باقية رغم أنف الأعداء كما أفصح بذلك القائد الإمام.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الهيمنة الأميركية على العالم باستخدام التصعيد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. روني ألفا – باحث سياسي

د. علي فضل الله – استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي

د. أكثم سليمان – باحث سياسي