شاهد.. انقطاع الكهرباء في أكثر من 500 بلدة أوكرانية

العالم – خاص بالعالم

أيا وطني جعلوك مسلسل رعب نتابع أحداثه في المساء فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟ هكذا يبرهن الأوكرانيون عن مأساتهم في أكثر من 500 بلدة بعد انقطاع الكهرباء بفعل الضربات الروسية الأخيرة التي ألحقت أضرارا بالغة في شبكة الكهرباء وبمنشآت الطاقة في معظم المقاطعات الأوكرانية.

المستشار الألماني أولاف شولتز قال إنه سيكون من الخطأ الفادح التوقف تماما عن الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم كل الاختلافات معه، مضيفا أنه تحدث مع بوتين عن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأكد أن أساس السلام الذي لا تمليه روسيا هو انسحاب القوات الروسية

فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما صرحت الخارجية الأميركية ألا يوجد مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إجراء محادثات ذات مغزى بشأن التوصل لتسوية في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الرئيس الروسي يستخدم فصل الشتاء سلاحا ضد المدنيين الأوكرانيين، واصفا ما يقوم به بالعمل الهمجي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول هو الآخر إن روسيا تأمل في استخدام فصل الشتاء ضد بلاده، لكن لا خيار أمام الأوكرانيين سوى التحمل والنجاة للاقتراب أكثر من النصر. مشددا على أن الجيش الأوكراني أفشل المخططات الروسية للاستيلاء على مدينة باخموت.

ودعت السلطات الأوكرانية المدنيين إلى الصمود رغم تدهور الظروف المعيشية، إذ يؤدي انقطاع الكهرباء عدة مرات في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام والبرد، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ما سمته هجوما ناجحا في محور باخموت، شرقي أوكرانيا، أسفر عن مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير 6 آليات عسكرية أوكرانية، ومخازن نفط في خاركيف.

وفي المقابل، قال الجيش الأوكراني إنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الروس بقصف على ميليتوبول، في مقاطعة زاباروجيا.