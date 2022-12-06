شحن نفايات طبية خطيرة من مرفأ بيروت إلى فرنسا 

العالم - لبنان

وقال ياسين في مؤتمر صحافي: نعلن اليوم شحن 3 مستوعبات من النفايات الطبية الخطرة تتضمن 15 طنا، وهذه المرة الاولى يشهد لبنان شحن نفايات طبية خطرة من هذا النوع إلى أوروبا للمعالجة، وهذه النفايات هي 2-6 INFECTIONS CYTOTEXIC CATEGORY وهي بقايا ادوية ومعدات المعالجة من امراض السرطان على اتصال بجسم المريض.

وأكد أن كلفة الشحنة هي صفر على الدولة اللبنانية، وأن شركة تريفيريا والمؤسسات الطبية المنتجة هي التي تتحمل كامل كلفة الشحنة والمعالجة (POLLUER PAYER).

واشار إلى أن لبنان ينتج حوالى 70 طنا من هذه النفايات في السنة وطريقة المعالجة الوحيدة لها هي في محرقة بيئية بمواصفات عالمية (Incinerator) على حرارة أكثر من 1400 درجة (Celcius).



واوضح، أن النفايات لا تفرز، وبالتالي طريقة المعالجة الوحيدة هي المحرقة البيئية، ولبنان ليس لديه هذه المحرقة، وبالتالي التسفير او الشحن هو الحل الوحيد بسبب كل القوانين والمعايير البيئية العالمية، لافتا إلى أنه بسبب دقة نقل مثل هذا النوع من النفايات بسبب خطورتها، إستغرق تحضير هذه الشحنة اكثر من 3 سنوات بالتنسيق والدعم من شركة CMA CGM تاريخ اول توضيب لهذه النفايات في حزيران 2019.

وقامت شركة تريفيريا بتوضيب وتجميع النفايات الطبية من 9 مؤسسات صحية موزعة على الاراضي اللبنانية كافة. والنفايات موضبة بطريقة علمية وفق المعايير والقوانين البيئية المعتمدة محليا وعالميا.

واستحصلت الشركة على موافقة وزارة البيئة لشحن هذه المواد في تشرين الثاني 2021 ومن بعدها على موافقة 8 دول ستقطع الشحنة في مياهها الاقليمية"، معلنا "أن هذه النفايات اذا لم تسفر إلى الخارج فإن تأثيرها البيئي كارثي على لبنان وبخاصة على صحة المواطن وعلى تلوث المياه الجوفية".