شاهد.. لبناني يبني اول منزل صديقة للبيئة في الشرق الاوسط

العالم - خاص بالعالم

منزل الحياة أو لايف هاوس أو بيت العمر، منزل صديق للبيئة يعد الأول من نوعه في لبنان والشرق الأوسط ويحقق هدف الاكتفاء الذاتي من خلال اعتماده على أنظمة تكنلوجية تخفّف من استهلاك الموارد الطبيعية ومن إنتاج النفايات والتلوث الكربوني.

منزل الأحلام هذا جعله المهندس المعماري اللبناني نزار حداد يتحوّل إلى حقيقة في قرية بسكنتا بقضاء المتن مؤمنا البديل لما يعانيه لبنان من أزمات في الكهرباء والماء والنفايات.

ويتميز هذا البيت البيئي بجدران من الطوب الطبيعي مع قوارير زجاجية معاد تدويرها بالداخل للإضاءة، بالإضافة إلى جدران مصنوعة من الإطارات المستعملة المحشوة بالرمل.

أما الأنظمة التي تم اعتمادها فأبرزها تقنية تخزين الحرارة من الطاقة الشمسية في فصل الصيف لاستخدامها في فصل الشتاء.

وتخزين مياه الأمطار ثم إعادة تدويرها من خلال دمج اكثر من نظام وتركيب ألواح كهروضوئية هذا فضلا عن تأمين أنظمة الزراعة الدائمة والغذائي المائي والزراعة المائية.

وحدد حداد ثلاثة نماذج للبناء نموذج يتضمن الأساسيات وهو الأقل كلفة والنموذج العادي متوسط الكلفة والنموذج الفخم، ورغم تعدد النماذج إلا أن شرط إمتلاك قطعة من الأرض كحد أدنى قد يعيق اقبال الشباب على المشروع.

أما بالنسبة إلى كلفة المشروع فاستناداً إلى النموذج الأولي الذي تبلغ مساحته نحو 250 مترا مربعا فإن الكلفة تبلغ نحو 150 ألف دولار أي 600 دولار للمتر الواحد.

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