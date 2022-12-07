كيف تبدو حرب بن سلمان على قبائل السعودية؟

العالم – ما رأيكم

وقال باحثون سياسيون إن العدوان السعودي على اليمن وقمع الشعب السعودي هي أداة لوصوله إلى عرش الملك في الجزيرة العربية. وأضاف إن ابن سلمان يهوى سلطة مغمسة بالدم سواء السعودي أو اليمني ومغمسة بالقمع لكي يحسم الموضوع في حصوله على سلطة بيد من حديد.

وأضاف الباحثون السياسيون إن محمد بن سلمان في البداية طعن عمه وإبن عمه محمد بن نايف لضمان العرش وهو الآن بدأ بتفسيخ المجتمع. بدأ من الأمراء والتجار ومرورا بالقبائل العربية.

من جهتهم قال إعلاميون إن جميع الجرائم السعودية التي يقوم بها محمد بن سلمان سواء في العدوان على اليمن أو قتل أبناء القبائل في السعودية هي من أجل خدمة الأجندات الصهيونية والقوى الاستعمارية التي تنهب ثروات الشعوب في المنطقة.

وأضاف الإعلاميون انه لولا الرضا الأميركي على بن سلمان لما حصل العدوان السعودي على اليمن والانتهاكات الحاصلة في السعودية من قتل وتهميش وإذلال القبائل في الجزيرة العربية.

الإعلاميون أكدوا إن المخططات الغربية التي يمررها بن سلمان في المنطقة فشلت وذلك عبر فشلهم في القضاء على القضية الفلسطينية وفشلهم في خطة التطبيع وتدمير سوريا ولبنان واليمن.

بدورهم قال مراقبون للشوؤن السعودي إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد خاض حروبا كثيرة، منها الحروب الاقتصادية والمالية والحروب على المؤسسة الدينية التي كانت وقد كان أسلافه قد بنوها.

وأضاف المراقبون للشوؤن السعودي إن الحرب ضد القبائل السعودية هي الحرب الثالثة التي خُطط لها في الولايات المتحدة الأميركية.

المراقبون للشوؤن السعودي أكدوا إن الحرب ضد القبائل السعودية هي حرب استباقية. مشيرين إلى أن القبائل السعودية تخالف مشاريع ابن سلمان في المملكة.

ما رأيكم؟

ماذا تعني ملاحقة القبائل السعودية سواء بتشويه سمعتهم أو اعتقال وجهائهم أو اقتلاعهم من أرضهم؟

هل ينجح إبن سلمان في تكريس سلطته من خلال تزايد الإعدامات منذ وصوله ومن بينهم أسرى يمنيون؟

كيف سينتهي تنديد المعارضة السعودية بسياسة إبن سلمان لجهة تغيير خريطة أرض الجزيرة العربية؟