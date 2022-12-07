رئيسي: الأعداء يحاولون ضرب إيران باستهداف الجامعات ودعم أعمال الشغب

العالم – خاص بالعالم

اليوم بفضل دماء الشهداء وبفضل الثورة الإسلامية تقف امرأة أمام الرئيس الإيراني وتنتقد سياسات رئيس البلاد وتنقل له ما يعاني منه أبناء الشعب .

من جهته أكد رئيسي أن الأعداء يحاولون عرقلة مسيرة التقدم في البلاد من خلال ضرب الجامعات ودعم أعمال الشغب، وشدد على أن صوت الجامعيين هو الصوت المناهض لأميركا والاستكبار .

وأضاف رئيسي: "الاعتراض يختلف عن أعمال الشغب، الاعتراض يرمي لإصلاح الأمور ويسعى للبناء، أما أعمال الشغب فالهدف منها هو التخريب وبث اليأس. الجامعات وجهت ضربة للأعداء، وبسبب هذه الضربة يسعى الأعداء لبث الخلاف بين الجامعيين وتأليبهم على بعضهم البعض."

وفي سياق متصل بأحداث البلاد أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي فشل مخططات الدول الغربية والسعودية المعادية لإيران، وقال خلال مقابلة خاصة لقناة العالم إن دعم الغرب وبعض الدول الإقليمية لأعمال الشغب في إيران سيبوء بالفشل كما فشلت أميركا في حربها ضد إيران طوال أكثر من اربعة عقود

وأضاف الأدميرال فدوي: "البلدان التي تتمتع بالقليل من الذكاء عليها أن تعي أنه عندما تفشل أميركا التي تعتبر نفسها قوة عظمى بتحقيق أي نتائج في حربها ضد الثورة الإسلامية فان من الطبيعي أن الآخرين لن يحققوا أي نتائج."

يذكر أن جهات معادية لإيران وجهت دعوات لإدخال البلاد في موجة جديدة من الاضرابات والامتناع عن التسوق خلال ثلاثة أيام بهدف الإضرار باقتصاد البلاد، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل لعدم واقعية الدعوات وابتعادها عن واقع ومطالب الشعب الإيراني.