الأراضي المحتلة.. أنصار لابيد يستعدون للتظاهر ضد نتنياهو

العالم – خاص بالعالم

تظاهرات كبيرة ستعم كافة الميادين والشوارع داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي مع بداية الاسبوع القادم هذا ما دعت الية ما تعرف بالمعارضة بزعامة رئيس حكومة تصريف الاعمال يائير لبيد لمواجهة ما اسماه بحكومة التطرف والتشدد وفق تعبيرة والذي دع أيضا كافة المجالس المحلية بكيانة بعدم التعامل مع الحكومة القادمة واصفا اياها بأنها ستكون بالنقطة السوداء وستعزز الانقسام داخل مركبات الكيان المحتل

ومع تعثر تشكيل الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو اعلن ما يعرف برئيس أركان جيش الاحتلال عن رفض الجيش بكافة مكوناته منح أعضاء الكنيست المتطرفين بن غفير وسموريتش صلاحيات ما يعرف بالأدارة المدنية المسؤولة عن ادارة شؤون الفلسطينين بالضفة الغربية والتابعة للجيش.

وتشهد الحلبة السياسية داخل كيان الاحتلال حالة متزايدة من الخلافات والانقسامات بين احزاب اليمين المتطرف والذي يتنازع على توزيع الغنائم بعد فوزه بالانتخابات الخامسة.

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