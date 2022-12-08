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الرئيس التونسي يصل السعودية اليوم للمشاركة في القمة العربية- الصينية

الرئيس التونسي يصل السعودية اليوم للمشاركة في القمة العربية- الصينية
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

يصل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية المقرر عقدها بالرياض، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

العالم - السعودية

وقال البيان إن سعيد سيجري زيارة إلى السعودية في الفترة بين 8 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ما نقلت قناة "نسمة" المحلية.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث من المقرر أن يشارك سعيد خلالها في القمة العربية- الصينية الأولى.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، وصل الرئيس الصيني إلى السعودية، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الملك السعودي وولي عهده محمد بن سلمان.

وتشهد زيارة شي جين بينغ عقد قمة سعودية - صينية، وقمة صينية - خليجية، وقمة عربية - صينية، بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون والدول العربية.

وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الصيني إلى السعودية في 2016.

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الرئيس التونسي يصل السعودية اليوم للمشاركة في القمة العربية- الصينية

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