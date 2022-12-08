هاشتاغ.. هل ستحول مهرجانات الرياض الأنظار عما يجري في المملكة؟ فيديو

العالم – هاشتاغ

01. يضع العديد من المراقبين ما يجري في السعودية من مهرجانات تروج للشذوذ والمثلية والإنحلال في سياق تحويل أنظار العالم عما يحصل داخل سجون المملكة.

فسياسة إلهاء المجتمع بفعاليات لا تحمل أي فائدة فكرية وثقافية، تساهم في لفت الأنظار عن القمع الذي يتعرض له الناشطون وكل من ينتقد سياسة ولي العهد.. هذا الأمر ترك أثرا لدى الناشطين والمتابعين في مواقع التواصل.

حساب "معتقلي الرأي" نشر نص المادة الحادية واربعين من نظام الإجراءات الجزائية وعلق: أغلب الذين تعرضوا للاعتقال سابقا، يدركون تماما أن السلطات لا تراعي هذه المادة من نظام الإجراءات الجزائية؛ فهي تقتحم البيوت وتنتهك الحرمات ثم تعتقل الأفراد، وتحتجزهم دون محاكمات.

حساب "العدسة" بدوره علق: الداخل السعودي يعاني من قمع واضطهاد النظام بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي بدوره يسعى جاهدا لتلميع صورته بشتى الطرق للتغطية على هذه الجرائم، وفي سبيل ذلك افتتح دور سينما وسمح بالحفلات الغنائية في السعودية.

أما حساب "مفتاح" فكتب: إطلاق الحكومة السعودية لحملات الترفيه في البلاد؛ تزامن معها حملات الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى اعتقال المواطنين العاديين.

02. لم يكن استقبال السفارة الإماراتية لدى كيان الإحتلال للإرهابي إيتمار بن غفير ليمر مرور الكرام.

فهناك انتقادات خرجت من قلب الإمارات وعلى لسان الأكاديمي عبد الخالق عبدالله المقرب من رئيس البلاد محمد بن زايد.

عبدالله وكثيرون انتقدوا الحفاوة التي استقبل فيها بن غفير وهو الذي يلقى رفضا من كثير من الدول.

هذا ما قاله الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله حول استقبال بن غفير: استغرب دعوة صهيوني فاشي واستيطاني ارهابي وسياسي متطرف لحفل اليوم الوطني للامارات. لا مكان لهؤلاء على أرض الإمارات وفي سفاراتها.. فالإمارات دولة مبادئ وقيم إنسانية نبيلة أرساها الأب المؤسس زايد طيب الله ثراه ولا تستقبل ولا تستضيف شخص كريه يروج لخطاب الكراهية ويدعو لقتل العرب.

"محمد المرزوقي" علق على كلام عبدالله: أحسنت و أظنك هذه المرة تنطق بلسان حال معظم الإماراتيين الذين لا يرحبون بمثل هؤلاء في بلادهم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق واحتراما لتاريخ بلادنا المشرف بدعم القضية الفلسطينية و الدفاع عن القدس الشريف.

في المقابل هناك من شكك بدوافع نشر الأكاديمي الإماراتي لهذه التغريدة.. ففي هذه التغريدة قال "آل ثاني": ليش الأستغراب والسؤال في تويتر؟ كلها خطوتين وأدخل على رئيس الدولة وأطرح هالسؤال؟ تغريدتك بضوء أخضر من حكومتك ولو واحد من الشعب طرح هالسؤال بتويتر كان الحين في أحدى السجون.

03. من قال إن كأس العالم حكر على منتخبات معينة؟ ومن قال إن منتخبا كان خارج أي حسابات يستطيع الإطاحة بأحد أهم المرشحين لنيل كأس العالم؟

منتخب المغرب حقق إنجازا تاريخيا بعد فوزه على منتخب إسبانيا في ضربات الترجيح وتأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

الفرحة ليست فقط في تأهل فريق عربي ومسلم.. الفرحة الأكبر كانت في أن فلسطين كانت حاضرة في فوز المغرب وفي احتفالات اللاعبين بعد التأهل.

علم فلسطين كان حاضرا في الملعب كما في كل المباريات.. والرسالة الأهم: قد تطبع الحكومات، لكن الشعوب ما زالت تعرف أين الطريق الصحيح وأين تشير البوصلة.

04. كيف تنجح في بناء دولة قوية؟ وكيف تبني علاقة قوية ومتينة مع شعبك؟

بالنسبة لبعض الأنظمة في المنطقة يتحقق ذلك من خلال التجسس على المواطنين وحياتهم الخاصة وتحركاتهم وبالتالي اعتقالهم.

فبعد برنامج بيغاسوس التجسسي، برنامج إسرائيلي جديد يسمى بريدايتور يعتبر أقوى وأكثر نفاذا إلى الهواتف والأجهزة الالكترونية.. صناعة إسرائيلية.. والزبائن؟ دول عربية!

هذا الموضوع يثير انتقادات كثيرة حول العالم.. وفي مواقع التواصل تعليقات كثيرة من الناشطين.

"أريج الطيب المصري" غرد هنا: مبس ومبز والرئيس السيسي عندهم الجهاز.. يا حزن الحزن استر يا رب ع عبيدك.

"نوار" غردت أيضا: ولسا الناس بتفكر أن الصهيونية خطرها على فلسطين فقط.

وإلى "محمد حمزة" الذي غرد: مش غريبة... كل ما هو سيء ورديء يأتي منهم.

05. "حين أضع الحجاب ستنظرون إلي بصورة نمطية".. كلام مباشر وفي الصميم من وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسيرا تركوفيتش.

وخلال مؤتمر صحفي لها مع نظيرها الإيراني حسين أميرعبداللهيان وفي ردها على سؤال من أحد الصحفيين قالت تركوفيتش إن وضع الحجاب من حق أي إنسان ولا يجب أن ينظر إليه بصورة نمطية كما تفعل أطراف عديدة.

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