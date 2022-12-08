لبنان يشارك في قمة العربية الصينية في الرياض غدا

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ويضم الوفد الرسمي اللبناني إلى القمة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة، سفير لبنان في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي الحلبي، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.



وجاء في نص الدعوة: دولة الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، نحن على ثقة بأن حضور دولتكم سيكون له أطيب الأثر في تحقيق أهداف هذه القمة، والمساهمة في التوافق على مخرجاتها بما يعود بالنفع على دولنا والعالم أجمع. وتقبلوا دولتكم اطيب تحياتنا وتقديرنا.