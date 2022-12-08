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غوتيريش يعرب عن استعداد أممي لدعم حكومة العراق في مختلف الملفات

غوتيريش يعرب عن استعداد أممي لدعم حكومة العراق في مختلف الملفات
الخميس ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك خلال تواجد سيادته في العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن القمة العربية الصينية.

العالم-العراق

وأشاد السوداني خلال الاتصال بجهود الأمم المتحدة في مساعدة العراق، في العديد من الملفات الإنسانية والتنموية، كما قدم شكره للأمين العام للأمم المتحدة لدعمه سيادة العراق وحفظ أمنه.

من جانبه، اعرب غوتيريش عن استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع حكومة السيد السوداني، ودعمها في مختلف الملفات.

كما عبر عن اهتمامه الشديد بالأولويات التي تطرحها الحكومة في دعم جميع فئات المجتمع، ما يجعلها حكومة قادرة على مواجهة التحديات، كما أكد تطلع الامم المتحدة إلى مساندة العراق في مواجهة وتجاوز العديد من المشاكل في مقدمتها البيئة ونقص المياه وآثار التغيرات المناخية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور العراق المحوري في المنطقة، وقدرته على الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، ليكون جسراً داعماً لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

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