الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین

طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين ، ان تتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

العالم - ايران

وفي سلسلة تغريدات لها، مساء الخميس، طالبت وزارة الخارجية، ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وجاء في صفحة وزارة الخارجية على موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب ، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس ، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت اساليب متناسبة وقياسية ضد اعمال الشغب . هذا الامر ينطبق ايضا على العملية القضائية، لكن الامن العام خط أحمر. لا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب ، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب الى إيران بنفاق. يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته ان يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

روابط ذات صلة

دموع تماسيح اعلام "ابو منشار" لمثيري الشغب في ايران  

وزير الامن الايراني: قادة بعض الدول الغربية اصبحوا ذيولا لاميركا والصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مرض نادر يجبر شابة سورية على الضحك حتى الإغماء

رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا: الناتو متورط في هجمات القوات الأوكرانية على المطارات الروسية

اميركا تنفي أي مشاركة سعودية - إماراتية في مفاوضات تبادل السجناء مع روسيا

تأكيد عراقي سعودي على إستئناف العمل بالمجلس التنسيقي

زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يفهم أنه شريك صغير للولايات المتحدة

بوتين: من استهدف جسر القرم هو البادئ بضرب البنية التحتية