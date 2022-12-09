طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین

العالم - ايران

وفي سلسلة تغريدات لها، مساء الخميس، طالبت وزارة الخارجية، ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وجاء في صفحة وزارة الخارجية على موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب ، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس ، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت اساليب متناسبة وقياسية ضد اعمال الشغب . هذا الامر ينطبق ايضا على العملية القضائية، لكن الامن العام خط أحمر. لا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب ، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب الى إيران بنفاق. يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته ان يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".