الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

'بلومبيرغ': لم تعد السعودية مهتمة بتقديم الحلول للأزمات في عهد إبن سلمان

'بلومبيرغ': لم تعد السعودية مهتمة بتقديم الحلول للأزمات في عهد إبن سلمان
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "بلومبيرغ" إن "السعودية لم تعد مهتمة بتقديم الحلول للأزمات التي تخص العالم الإسلامي في عهد محمد بن سلمان".

العالم- السعودية

وكتب حساب "نحوالحرية" في تغريدة على تويتر نقلا عن صحيفة "بلومبيرغ":"لم تعد السعودية مهتمة بتقديم المساعدة والحلول للأزمات التي تخص العالم الإسلامي في عهد محمد بن سلمان".

على صعيد متصل نشر حساب "نحو الحرية" في حسابه على تويتر صورة لمهرجان مدل بيست في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق الحساب على الصورة قائلا "صدقوني هناك رفض مجتمعي واضح لفعاليات الانفلات هذه، لكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها ويضخم من الاقبال على ال #مدل_بيست لأن ذلك يخدم مشروعه!".

يذكر أن مهرجان مدل بست (بالإنجليزية: MDL Beast)‏ هو حدث عالمي للموسيقى والفن. أقيم لأول مرة في العالم في العاصمة السعودية الرياض من ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019.

روابط ذات صلة

صحيفة بريطانية تكشف.. سبب العداء بين إبن سلمان وإبن نايف

"بلومبيرغ": على واشنطن ضرب الرياض و"أميرها" بعد ميلهم نحو موسكو

مهرجان 'مدل بيست' يخدم مشروع النظام السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. والدة الشهيد ضياء الريماوي تحمل جثمان ابنها على كتفها حتى المقبرة

الرئيس العراقی يدعو لحسم ملف النازحين وعودتهم إلى مناطقهم

دعموش یکشف من يرفض التوافق والمسؤول عن تعطيل انجاز الاستحقاق الرئاسي؟

الضفة المحتلة: 4 شهداء برصاص الاحتلال خلال 24 ساعة

السوداني يصل الى مقر انعقاد القمة العربية الصينية

'بلومبيرغ': لم تعد السعودية مهتمة بتقديم الحلول للأزمات في عهد إبن سلمان