'بلومبيرغ': لم تعد السعودية مهتمة بتقديم الحلول للأزمات في عهد إبن سلمان

العالم- السعودية

وكتب حساب "نحوالحرية" في تغريدة على تويتر نقلا عن صحيفة "بلومبيرغ":"لم تعد السعودية مهتمة بتقديم المساعدة والحلول للأزمات التي تخص العالم الإسلامي في عهد محمد بن سلمان".

على صعيد متصل نشر حساب "نحو الحرية" في حسابه على تويتر صورة لمهرجان مدل بيست في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق الحساب على الصورة قائلا "صدقوني هناك رفض مجتمعي واضح لفعاليات الانفلات هذه، لكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها ويضخم من الاقبال على ال #مدل_بيست لأن ذلك يخدم مشروعه!".

يذكر أن مهرجان مدل بست (بالإنجليزية: MDL Beast)‏ هو حدث عالمي للموسيقى والفن. أقيم لأول مرة في العالم في العاصمة السعودية الرياض من ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019.