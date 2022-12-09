الشيخ القطان: فلسطين ستبقى البوصلة

العالم - لبنان

وقال الشيخ القطان الجمعة “في كل مرة يتوهم العدو الصهيوني ومن يدعمه أن القضية الفلسطينية ماتت في وجدان الشعوب العربية عموماً والشباب المسلم تحديدا، يرى أن لا تزال حية في وجدان الشعب والشباب العربي والمسلم”، وتابع “كل التحايا لكل مجاهد يحمل بندقيته أو أي سلاح في وجه هذا العدو”.

وأكد الشيخ القطان “سنبقى مع حركات المقاومة ومع كل مقاوم للعدو الصهيوني ومع الشعب الفلسطيني الذي ينتفض لقتال هذا العدو”، واضاف “نحن على يقين أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية عالمية، وكل العرب وأحرار العالم سيبقون مع فلسطين ومع القضية”، وتابع “لن نعترف بالعدو الصهيوني أبدا”.