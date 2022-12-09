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'اللواء الموشكي': دماء الشهداء أثمرت النصر ونحن جاهزون للسلم أو الحرب

'اللواء الموشكي': دماء الشهداء أثمرت النصر ونحن جاهزون للسلم أو الحرب
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء، اللواء الركن علي حمود الموشكي أن "دماء الشهداء أثمرت في تحقيق النصر وأسست لبناء مستقبل اليمن الواعد بالخير والنماء، وأرست دعائم الأمن والاستقرار في المناطق الحرة".

العالم- اليمن

وقال اللواء الموشكي في حفل نظمته قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم الجمعة، في صنعاء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد، "ونحن نعيش حالة اللا سلم واللا حرب، نؤكد أن أيادينا قابضة على الزناد، فإذا أراد العدو السلام المشرف نحن جاهزون، وإذا أراد غير ذلك فنحن أهلاً للحرب، وخوض معركة التحرر والاستقلال الوطني".

وأضاف: "نعاهد شهداءنا أننا سائرون على دربهم حتى تحرير المناطق التي يتواجد فيها فلول العدوان مرتزقته، وتطهير الأرض اليمنية من دنس الغزاة وأدواتهم".

وجدد اللواء الموشكي التأكيد على أن" القوات المسلحة لن تتوانى في الاضطلاع بالمهام والواجبات المنوطة بها في الدفاع عن السيادة الوطنية، والسير على درب ونهج الشهداء الأبرار، حتى يكتب الله النصر للشعب والوطن، ويندحر الغزاة والعملاء".

من جانبه، اعتبر نائب مدير دائرة الثقافة الجهادية، الحسين الجبين،" الذكرى السنوية للشهيد محطة مهمة ومدرسة يجب أن يتعلم منها الجميع الصمود والثبات، والسير على خطى الشهداء في التضحية والفداء في سبيل الله والوطن".

تخللت الفعالية فقرات إنشادية وفلاشات مصوّرة عن سيرة وعطاءات الشهداء العظماء، وقصيدة شعرية معبّرة عن الشهداء وعظمة الشهادة للشاعر صقر اللاحجي.

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